Требуется провести анализ маркетплейсов Ozon и WB для траверсы для гипсокартона. Необходимо собрать данные о поисковых запросах, количестве продавцов, ценовых сегментах и условиях выхода на маркетплейс. Включить вывод о целесообразности выхода с товаром на платформы на основе популярности и конкурентоспособности.
Маркетинг психологических услуг
Составить маркетинговый план продвижения, выстроить математику, создать простейшую воронку с лидмагнитами и визуалом, отобрать каналы, залить трафик.
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