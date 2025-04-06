Маркетинг психологических услуг

Требуется провести анализ маркетплейсов Ozon и WB для траверсы для гипсокартона. Необходимо собрать данные о поисковых запросах, количестве продавцов, ценовых сегментах и условиях выхода на маркетплейс. Включить вывод о целесообразности выхода с товаром на платформы на основе популярности и конкурентоспособности.