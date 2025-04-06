Маркетинг психологических услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Открыт3 заявки18 просмотров

Составить маркетинговый план продвижения, выстроить математику, создать простейшую воронку с лидмагнитами и визуалом, отобрать каналы, залить трафик.

АвитоПривлечение трафикаПродвижение в социальных сетяхНаписание рекламных текстовНаписание продающих текстов
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