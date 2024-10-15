Здійсніть маркетинговий аналіз ринку, встановивши контакт з продавцями через електронну пошту або телефон. Зберіть відповіді на запитання, підготуйте таблицю, аудіозаписи розмов та листи переписки. Усі матеріали мають бути зібрані в одному місці для подальшої роботи.
Маркетолог для проекта
Я ищу маркетолога для работы над проектом.
Если вы заинтересованы, напишите мне в личные сообщения.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Маркетинговый анализ1 исполнительЗакрыт4 месяца назад
Требуется маркетолог для работы над онлайн-курсом с фокусом на маркетинговом анализе. Необходим опыт в онлайн-маркетинге и креативный подход. В будущем планируется продвижение аудио и видео проектов.Закрыт6 месяцев назад
Требуется маркетолог для сети студий маникюра. Основные задачи включают продвижение в социальных сетях, разработку стратегий привлечения клиентов и анализ эффективности рекламных кампаний. Ожидается опыт в сфере маркетинга и успешные кейсы по аналогичным проектам.Маркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Требуется e-mail маркетолог для настройки полного процесса e-mail маркетинга: создание контента, настройка рассылок на собственном сервере и разработка маркетинговой стратегии. Обязателен опыт в создании продающего контента и знание цепочек писем. Связь с системным администратором для настройки. Укажите цену, сроки и опыт работы.Закрыт5 месяцев назад
Ищется опытный HR-специалист для консультации в области подбора SMM специалистов. Цель — помочь в привлечении и отборе лучших кадров для работы в социальной медиа. Необходимы навыки в маркетинговом анализе и опыт в HR.Закрыт5 месяцев назад
Требуется провести каздев-опрос, задав вопросы 10 компаниям в Германии. Идеальный кандидат должен знать немецкий язык и желательно проживать в Германии. Подготовим список вопросов и техническое задание для выполнения.Закрыт5 месяцев назад
- $103
Требуется настроить процесс загрузки конверсий из системы Мой Склад в Яндекс Метрику с использованием сервиса ApiMonster. Задача включает интеграцию и настройку API для корректной передачи данных.Закрыт6 месяцев назад
Ищется e-mail маркетолог для настройки маркетинга по проекту. Необходимо создать контент, настроить рассылки с собственного сервера, разработать стратегию и карты коммуникации. Опыт в создании продающего контента и понимание воронки продаж обязательны. Укажите цену, сроки и опыт работы.Закрыт6 месяцев назад
Необходимо отправить личные сообщения 1000 пользователям, которые в комментариях оставили знак '+'. Сообщение должно содержать инструкцию по использованию Электросамовара. Вся рассылка должна быть выполнена в течение 4 часов, включая прикрепление ссылки.Маркетинговый анализ2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Поставщику медицинского оборудования требуется комплекс услуг: анализ целевой аудитории и конкурентов, доработка сайта с акцентом на юзабилити, запуск таргетированной рекламы и создание лид-магнитов. Также необходимо подготовить маркетинговый план для выставки 'Здравоохранение 2024', провести акции и мониторить эффективность всех кампаний.Маркетинговый анализ2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад