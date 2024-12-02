Оценить перспективность проекта

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Завершен3 заявки19 просмотров

Привет, коллеги!

Нужна ваша помощь. Запускаю проектик.. Нужен свежий взгляд на концепцию...

Благодарю за внимание!

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5 месяцев назад
Mirno
42 года
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

sc1Ner
Ілля 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
$1
1 день
Escrow
Молодец! Все сделал правильно.
Надеюсь продолжим сотрудничать

Заявки фрилансеров

sc1Ner
Ілля 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Татьяна
 
37 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Михаил
 
19 лет
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
4 отзыва
5 месяцев назад