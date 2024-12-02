Необходимо найти и систематизировать публикации из Instagram и Vkontakte по определенным категориям для выявления типичных проявлений эстетического поведения. Требуется указать платформу, ссылку, текст публикации, хэштеги и категорию. Ожидается опыт работы с анализом контента в социальных сетях и умение структурировать информацию. Срок выполнения — 10-20 дней.
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