Необходимо найти и систематизировать публикации из Instagram и Vkontakte по определенным категориям для выявления типичных проявлений эстетического поведения. Требуется указать платформу, ссылку, текст публикации, хэштеги и категорию. Ожидается опыт работы с анализом контента в социальных сетях и умение структурировать информацию. Срок выполнения — 10-20 дней.