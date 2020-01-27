Поиск ниш для контента в ahrefs

Простая работка - выявить аукционные лоты на OLX и скопировать ссылки Около 100-200 шт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть веб-приложение, у которого есть много разного функционала и база данных, которую можно по-разному представлять в виде страничек.
Нужен человек, который
- имеет доступ к ahrefs, минимум standard план, и умеет им профессионально пользоваться
- свободно читает и пишет по английски
- понимает, что такое API
- и имеет некоторую фантазию, чтобы создавать идеи ключевых слов, которые надо исследовать
- быстро ориентируется в разного рода бизнесе
Конечный результат такой:
список запросов, с достаточно высоким кол-вом поиска и низкой конкуренцией, для которых нам нужно создавать контент (автогенеренные странички по базе, или описания апи, или описания функционала, или туториалы типа how can I find ....)
План работ:
- набор идей ключевиков(и комплексов ключевиков типа websites using *technology*) - из анализа конкурентов (список дам + скажу как найти)
- анализ ключевиков на трафик\keyword difficulty
Что за сайт у меня:
- это поиск контактов в организациях, указываешь вертикаль, число сотрудников, кто нужен (ceo/cto/...) - они находятя
- поиск сайтов по используемым технологиям (websites using wordpress и тд)
- поиск имейлов по имени и домену
- поиск организаций по сайтам и наоборот
- и еще куча функционала есть, напишу подробнеее
Я ищу высококлассного специалиста, с опытом подобной работы, писать вопросы мне не надо, либо вы понимаете что тут написано, либо нет. Бюджет указан для начала, т.е. нужно сделать работы на $100, дальше возможно продолжение сотрудничества. Если хотите получить заказ - дайте ссылку на имеющийся у вас отзыв про подобный проект.
- Похожие заказы
- $1Маркетинговый анализ1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо провести маркетинговый анализ рынка предприятия. ТЗ во вложении. Ждем от Вас ответа по стоимости и по срокам.Маркетинговый анализ4 заявкиЗакрыт4 года назад
Создание рекомендаций, что сделать, чтобы сайт https://sila-prirody.ru был более информативным, менее пестрым, а главное, более конверсионным.Маркетинговый анализ10 заявокЗакрыт4 года назад
Анализ сайтов для качественного (правильного) последующего СЕО. Занимаемся продажей промышленного оборудования имеем 4 сайта информационного свойства представляющие 4 конкурирующие бренда. Необходимо: 1) Сделать поисковый аудит 4х собственных сайтов для последующего продвижения в Yandex и Google. 2) Провести аналитику сравнение ...Маркетинговый анализ12 заявокЗакрыт4 года назад
Приветствую Нужно проанализировать нишу для интернет магазина. Определить конкуренцию по поисковым запросам (расширив их), собрать нужные ключевые показатели, а также спрогнозировать приблизительные бюджеты на каналы SEO и PPC. География: Украина. В заявке указывайте стоимость и сроки данной задачи. СпасибоМаркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день!! Необходимо провести исследование рынка биодобавок для [b]лошадей[/b], а именно продуктов, предназначенных для улучшение опорно-двигательной системы. [b]Периметр :[/b] страны СНГ Указать примеры работ и стоимостьМаркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт4 года назад
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'} Мы ищем человека, который занялся бы размещением нашего оффера (сервис soclikes.com) на разных affiliate-партнерках.Желательно человек с опытом в этом направлении.Будем рады предложениям.Маркетинговый анализ1 заявкаЗакрыт4 года назад
Задача: изучить рынок строительных компаний, компаний по аренде спецтехники Регионы: Украина, Европа, США, Россия, Германия и т.д. (перспективные страны) Вывести: - объемы работ - финансирование строительств - количество объектов - выделенный бюджет на строительство - объем рынка по финансам, клиентам, строительных ...Маркетинговый анализ2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен специалист по сквозной аналитике roistat. Нужно интегрировать сквозную аналитику ройстат, и настроить дашборд по ключевым словам. В дальнейшем аналитику будет проводить штатный маркетолог, нам нужно понимать какие ключевые слова доходят до этапа "заключение договора" ...Маркетинговый анализнет заявокЗакрыт4 года назад
Для существующего бренда необходимо создать бренд-стратегию Вот несколько этапов, которые необходимо создать: Разработка позиционирования Определения целевой аудитории и изучения потенциальных клиентов Разработки общего стиля и логотипа Создания маркетингового инструментария. Готовы рассмотреть ваши предложения и предыдущие успехи. Для обсуждения деталей готовы лично встретиться ...Маркетинговый анализ6 заявокЗакрыт4 года назад