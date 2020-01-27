Поиск ниш для контента в ahrefs

Есть веб-приложение, у которого есть много разного функционала и база данных, которую можно по-разному представлять в виде страничек.

Нужен человек, который

- имеет доступ к ahrefs, минимум standard план, и умеет им профессионально пользоваться

- свободно читает и пишет по английски

- понимает, что такое API

- и имеет некоторую фантазию, чтобы создавать идеи ключевых слов, которые надо исследовать

- быстро ориентируется в разного рода бизнесе

Конечный результат такой:

список запросов, с достаточно высоким кол-вом поиска и низкой конкуренцией, для которых нам нужно создавать контент (автогенеренные странички по базе, или описания апи, или описания функционала, или туториалы типа how can I find ....)

План работ:

- набор идей ключевиков(и комплексов ключевиков типа websites using *technology*) - из анализа конкурентов (список дам + скажу как найти)

- анализ ключевиков на трафик\keyword difficulty

Что за сайт у меня:

- это поиск контактов в организациях, указываешь вертикаль, число сотрудников, кто нужен (ceo/cto/...) - они находятя

- поиск сайтов по используемым технологиям (websites using wordpress и тд)

- поиск имейлов по имени и домену

- поиск организаций по сайтам и наоборот

- и еще куча функционала есть, напишу подробнеее

Я ищу высококлассного специалиста, с опытом подобной работы, писать вопросы мне не надо, либо вы понимаете что тут написано, либо нет. Бюджет указан для начала, т.е. нужно сделать работы на $100, дальше возможно продолжение сотрудничества. Если хотите получить заказ - дайте ссылку на имеющийся у вас отзыв про подобный проект.