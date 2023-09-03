Нужен отчёт Cerbro по 400 Asins (Amazon) в Helium 10
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Вітаємо!
Шукаємо досвідченого таргетолога, що має реальний досвід організації онлайн подій!
Завдання: органзація тематичного буткемпа, конференції
Тема івенту: Врегулювання страхових подій автопарків, як збільшити відшкодування збитків
Цільова аудиторія: власники та керівники автопарків, прокатів, автоперевізників, таксі,
каршерінгів, страхові агенти, автобусні парки..
При відповіді на вакансію обов’язково просимо вказати:
1. Вкажіть вартість роботи та попередній розмір витрат на таргетинг
2. Прогнозний розмір залученої аудиторії
3. Час, необхідний для організації івента
4. Вкажіть, які проєкти Ви реалізували (портфоліо, посилання на проєкти)
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