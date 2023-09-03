Шукаємо досвідченого таргетолога

Маркетинговый анализЗакрыт3 заявки6 просмотров
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Вітаємо!

Шукаємо досвідченого таргетолога, що має реальний досвід організації онлайн подій!

Завдання: органзація тематичного буткемпа, конференції

Тема івенту: Врегулювання страхових подій автопарків, як збільшити відшкодування збитків

Цільова аудиторія: власники та керівники автопарків, прокатів, автоперевізників, таксі,

каршерінгів, страхові агенти, автобусні парки..

При відповіді на вакансію обов’язково просимо вказати:

1. Вкажіть вартість роботи та попередній розмір витрат на таргетинг

2. Прогнозний розмір залученої аудиторії

3. Час, необхідний для організації івента

4. Вкажіть, які проєкти Ви реалізували (портфоліо, посилання на проєкти)

3 месяца назад
guest_1696260794879
Украина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад