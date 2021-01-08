Усилить маркетинг сайта

Маркетинговый анализЗакрыт4 заявки314 просмотров
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Необходимо усилить маркетинг сайта https://xn----itbiblilhel0bya7g9a.xn--p1ai/

Информация:

  • Город: Самара
  • Тематика: кухни под ключ
Точка А

  • Конверсия в заявку: 6,8%
Проблема

  • Большое количество лидов, которые просто хотят узнать цену
Задача:

  • Увеличить качество маркетинга на сайте.
  • Поднять или сохранить конверсию на уровне 6%
Просьба показать 5 кейсов где вы проработали маркетинг
3 года назад
Arkada2007
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад