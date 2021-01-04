Инженер-конструктор машиностроение

МашиностроениеЗакрыт5 заявок342 просмотра
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Требуется с опытом, уверенный инженер-конструктор в области машиностроения.

Разработка доработки по изменению направления колес манипулятора с прямолинейного движения на криволинейное движение по рельсовому пути, представляющих собой замкнутую окружность.

ТЗ в приложении

3 года назад
guest_16128714541775
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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