Сглаживающий реактор РС-38

Задание: Промоделировать трипод с 2 степенями свободы. В Файле прилагается схема моделирования + все наработки по этой теме (модели прочее...) Больше о задании можно узнать в word файле в приложении. Приоритет сроки, цена. Дополнительно ссылка на пример того ...