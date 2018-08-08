[Android] Шаблон под витрину - Мобильное приложение

Нужен мобильное приложение - шаблон под витрину + исходники

1. Первый экран http://joxi.ru/gV2VenIx65Jymv . Горизонтальные блоки, по 1 в каждый ряд.

2. По клику на логотип выводится окно http://joxi.ru/NDrlOaUvawOMAP

3. По клику “Оформить” осуществляется редирект во внешний браузер

Надо определиться как можно будет заменять содержимое витрины: ссылки,

изображения, контент. Готовой графики пока нет. По текстам и картинам

можно просто "рыбу сделать", потом заменю самостоятельно.

В дальнейшем потребуется внедрение доп. функционала, натяжка дизайна и т.п.