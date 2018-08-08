[Android] Шаблон под витрину - Мобильное приложение

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Завершен4 заявки204 просмотра

Нужен мобильное приложение - шаблон под витрину + исходники

1. Первый экран http://joxi.ru/gV2VenIx65Jymv . Горизонтальные блоки, по 1 в каждый ряд.

2. По клику на логотип выводится окно http://joxi.ru/NDrlOaUvawOMAP

3. По клику “Оформить” осуществляется редирект во внешний браузер

Надо определиться как можно будет заменять содержимое витрины: ссылки,

изображения, контент. Готовой графики пока нет. По текстам и картинам

можно просто "рыбу сделать", потом заменю самостоятельно.

В дальнейшем потребуется внедрение доп. функционала, натяжка дизайна и т.п.

Android
7 лет назад
Ezhkos
37 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

DimaDen94
Дмитри 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)
7 лет назад
$10
1 день
Не тянул резину. Сделал приложение. Адекватное отношение к правкам и пожеланиям. Надеюсь, что ответственность также сохранится в будущем.
Хороший заказчик. Советую работать с ним.

Заявки фрилансеров

DimaDen94
Дмитри 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)
7 лет назад