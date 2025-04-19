.exe Файл-обучалка по AES шифрованию

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Создание визуального обучающего приложения по симметричному блочному шифру AES-128, полностью повторяющего логику и механику [Rijndael Animation v4 eng, приложение которое приложу в течении беседы], но на основе предоставленного дизайна (есть готовые слайды на каждый этап).

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13 часов назад
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