Ищем программиста и дизайнера пользовательского интерфейса для разработки мобильного приложения. Проект международный, работа удаленная. Необходима разработка proof of concept для первой презентации инвесторам. Возможность стать CTO при успешном сотрудничестве. Общение на русском или английском.
.exe Файл-обучалка по AES шифрованию
Создание визуального обучающего приложения по симметричному блочному шифру AES-128, полностью повторяющего логику и механику [Rijndael Animation v4 eng, приложение которое приложу в течении беседы], но на основе предоставленного дизайна (есть готовые слайды на каждый этап).
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