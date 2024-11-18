Проблема в том что нужно решение под React Native, оно есть только для натива. Нужно библиотеку https://www.linphone.org/technical-corner/liblinphone подружить с реакт нейтив.

обернуть нативные компоненты в реагирующие нативные компоненты в котлине и в Swift.

В нашем случае аудио и видеозвонки. Или предложить другое решение для принятия звонков через SIP на RN.