Андроид, клиент-серверное приложение

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День добрый.

Требуется андроид разработчик для создания клиентского приложения. Основные требования - возможность определения оператора мобильной связи, отправка и получение команд с сервера, работа с приемом-отправкой смс. Подробнее при личном общении.

После разработки готовы к долгосрочным отношениям в плане поддержки и развития проекта на постоянной основе.

Android
11 лет назад
DerParol
Иван 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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