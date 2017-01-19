Android Loader

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка151 просмотр

Необходимо выполнить небольшое задание. 

в него входит APK (Android)  + Админка на любом удобном языке. 

функционал apk для андройд и админки при установке 

1)после установки сразу же идет отчет о моб. устройстве на андминку( Отчет такой: порядковый номер "1/2/3/ и т.п.,страна телефона и все!" 

2)на админке должна быть таблица мобильных устройств(отчетов) и 1 кнопка "Выполнить установку" и строка, в строке пишется прямая ссылка на APK файл. при нажатии на Выполнить установку будет происходить установка этого APK на все мобильные устройства

Вот и все. 

Желательные функции,если такое возможно: 

1) Запретить пользователю удалять основной APK 

2) Скрыто установить приложения,которые качаются с ссылки, если такое не возможно,то сделать лендинг , если и такое не по силам,то создать замкнутый цикл, т.е. пока пользователь не установит приложение оно будет постоянно вылезать.

Писать на почту

Android
8 лет назад
guest_14849371971651
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров