Ищется разработчик для создания iOS-приложения, генерирующего детские сказки на базе ChatGPT. Необходима быстрая реализация MVP с функционалом: генерация сказок по вводным данным, текстовый и голосовой вывод, удобный UI/UX и возможность сохранения истории. Ожидается опыт работы с iOS и AI-решениями. Сроки: несколько дней.
Android приложение
Требуется разработать мобильное приложение Android.
Приложение для подготовки к собеседованиям, с базой знаний и тестированием пользователей.
Из ключевых разделов:
- Материалы для подготовки
- Набор из тестов, пополняемый через базу данных
- Базовые настройки
- Уведомления
- Онбординг пользователя
Дизайн и техническое задание готовы, будут предоставлены в личных сообщениях.
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