Android приложение

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Закрыт15 заявок110 просмотров

Требуется разработать мобильное приложение Android.

Приложение для подготовки к собеседованиям, с базой знаний и тестированием пользователей.

Из ключевых разделов:

- Материалы для подготовки

- Набор из тестов, пополняемый через базу данных

- Базовые настройки

- Уведомления

- Онбординг пользователя

Дизайн и техническое задание готовы, будут предоставлены в личных сообщениях.

AndroidРазработка мобильных приложений
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denis666123
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