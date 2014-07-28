Сделать приложение на андроид, на основе местонахождения человака на карте. Сервис в виде электронного обмен визитками. подробности тз при переписке, спасибо
Android приложение
Приложение которое передает фото с телефона на компьютер по Wi-Fi сети.
Сроки 1-2 недели
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