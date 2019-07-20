Android приложение

Техническое заданиеВ приложении три роли: Администратор РТ (розничной точки, далее АРТ), Продавец, Покупатель (возможно два отдельных приложения – продавец и покупатель).

Аккаунт универсальный, различаются лишь роли. В начале использования приложения регистрация аккаунта – вводим номер телефона и получаем пароль на смс, если забыли, то новый пароль. Логин – номер телефона.

Продавец

Продавец хочет начать продавать электроинструмент. Входит в свое приложение. Вводит ИНН и адрес своей точки. Тут два варианта: у точки есть АРТ или нет.

Если есть, то продавец вводит ФИО и попадает на подтверждение АРТу, который видит всех своих продавцов в приложении. Он подтверждает продавца или отклоняет. Если подтвердил, продавец может продавать.

Если у продавца есть подтвержденные бонусы, то он может привязать карту (через веб форму банка) и запросить вывод бонусов на нее.

Продавец видит свою историю продаж (законченных и нет), свои бонусы по каждой продаже, если они подтверждены.

АРТ

Если АРТа нет, то мы предлагаем продавцу стать АРТом, для этого ему нужно заполнить дополнительные поля, название, адрес, фото точки, телефон руководителя и т.п. После этого мы подтверждаем его на бэке вручную.

АРТ – тоже продавец, может продавать сам. АРТ получает 10% сверху от бонусов всех продавцов. АРТ видит продажи своих продавцов.

Покупатель

Покупатель имеет список всего электроинструмента, который он купил, видит дату покупки, гарантию, гарантийный талон и т.п. Может посмотреть информацию и инструкции в приложении (web view мобильного сайта).

Все пользователи

Могут видеть каталог инструмента (web view мобильного сайта), там инструкции и т.п. Могут приложить телефон к NFC метке любого инструмента и увидеть информацию о нем, так же web view.

Процесс продажи

У продавца два варианта:

1. Просканировать NFC инструмента (или ввести серийник вручную), тогда он ждет, когда инструмент зарегистрирует покупатель.

2. Просканировать NFC+QR кассового чека. Тогда мы проверяем чек в налоговой на бэке и если в нем есть нужный товар, то подтверждаем продажу продавцу.

Покупатель регистрирует инструмент у себя в приложении, просканировав NFC+QR, он тоже получает бонус и расширенную гарантию.

Когда достигается порог бонусов, их можно вывести на карту.