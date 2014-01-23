Умный будильник-первое приложение в своем роде. Идея: Программа с возможностью создания не ограниченного кол-ва будильников. У каждого будильника можно настроить: название, расписание (по каким дням будет играть), время, мелодию. Особенность. Перед сном можно ...
Android приложение для фото
Платформа: андроид
Устройство: для http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_camera_gc100-4961.php
Дизайн: никакого кастомного, обычные стандартные контролы
Описание:
1) Приложение должно делать фотографии и отсылать их автоматически на FTP сервер
2) Должна быть возможность выбора вспышки «да/нет/автоматически» на экране
3) В настройках приложения нужна возможность установить размер фото и урл/логин для FTP сервера
4) Когда фото снято, должен быть звуковой сигнал
5) Если нет интернета, то приложение не должно позволять снимать
6) Когда фото сделано, не нужно никаких подтверждений – сразу аплоадим на сервер
7) Ближайшее что есть похожее
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jedmahonis.ftpcamera
но там картинки отсылаются в ручную, а нужно отсылать автоматически
Выбранный исполнитель
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