Android приложение для фото

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Завершен3 заявки164 просмотра

Платформа: андроид

Устройство: для http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_camera_gc100-4961.php

Дизайн: никакого кастомного, обычные стандартные контролы

Описание:

1) Приложение должно делать фотографии и отсылать их автоматически на FTP сервер

2) Должна быть возможность выбора вспышки «да/нет/автоматически» на экране

3) В настройках приложения нужна возможность установить размер фото и урл/логин для FTP сервера

4) Когда фото снято, должен быть звуковой сигнал

5) Если нет интернета, то приложение не должно позволять снимать

6) Когда фото сделано, не нужно никаких подтверждений – сразу аплоадим на сервер

7) Ближайшее что есть похожее

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jedmahonis.ftpcamera

но там картинки отсылаются в ручную, а нужно отсылать автоматически

AndroidPHP
11 лет назад
danWolf
Данил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AliasX
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$300
7 дней
Остался крайне доволен нашим сотрудничеством, приложение разработано в срок с необходимыми доводками.
Прекрасный закачик, комфортно работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

AliasX
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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