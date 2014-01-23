Android приложение для фото

Платформа: андроид

Устройство: для http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_camera_gc100-4961.php

Дизайн: никакого кастомного, обычные стандартные контролы

Описание:

1) Приложение должно делать фотографии и отсылать их автоматически на FTP сервер

2) Должна быть возможность выбора вспышки «да/нет/автоматически» на экране

3) В настройках приложения нужна возможность установить размер фото и урл/логин для FTP сервера

4) Когда фото снято, должен быть звуковой сигнал

5) Если нет интернета, то приложение не должно позволять снимать

6) Когда фото сделано, не нужно никаких подтверждений – сразу аплоадим на сервер

7) Ближайшее что есть похожее

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jedmahonis.ftpcamera

но там картинки отсылаются в ручную, а нужно отсылать автоматически