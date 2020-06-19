Android приложение на Cordova или ionic Сordova

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки381 просмотр

Требуется разработка мобильных приложений под Android на Cordova или ionic Сordova

Тематика под приложение: пазл (нужно простое приложение - пазл для 1й картинки с возможностью выбирать количество элементов в пазле)

Если у вас уже есть готовые наработки и опыт в разработке подобных проектов – это будет огромным преимуществом. Ассеты/Графику предоставлю.

Подробное ТЗ скину заинтересованному кандидату.

Ищу адекватного исполнителя, с желанием работать на постоянной основе.

Гарантирую своевременную оплату, возможно работа через безопасную сделку.

Android
5 лет назад
daniloriginal
Данил 
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Сергей
 
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