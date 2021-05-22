Всем привет! Ищем Flutter-разработчика в проект в кроссплатформенного мобильного приложения для врачей. Приложение находится в сторе, активно развивается. Первой задачей будет разобраться и убрать баги в приложении, в ...
Android приложение - отправка видео на RTMP сервер
Android приложение.
Необходимо сделать приложение для отправки видео с камеры на RTMP сервер.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть рабочее приложения для Андроид (простейший GPS трекер, на Java). Все работает кроме одного момента - при выключении экрана телефона работа сервиса по сбору координат и отправки данных на сервер прекращается. Нужно доработать приложение ...Закрыт4 года назад
Нужен разработчик уровня Junior PlusТребования:- умение работать с анимациями (анимировать пульсацию, когда выскакивает надпись "Биг Вин"; анимировать включение барабана (основное));- прописать логику слотов. Слот (сетка) должна быть вариативная, чтобы в коде можно было менять размер ...Закрыт4 года назад
Добрый день коллеги! Нужно доработать моб приложение. Моб приложение под ios написано на objective c, под андроид на kotlin, Серверная часть админка на express фреймворке, TypeScript, ...Закрыт4 года назад
Надо продвинуть приложение для детей и родителей в Appstore и гугл плей маркет.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Создайте небольшое веб-приложение "Мой календарь". На главной странице необходимо разместить форму с полями:Тема,Тип: встреча, звонок, совещание, дело,Место,Дата и время,Длительность,КомментарийНиже формы (или на отдельной странице) будут выводиться текущие задачи.Предусмотреть возможность перехода к спискутекущих задачпросроченных задач,выполненных задач,задач ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад