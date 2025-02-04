Разработка бюджетная, для презентации, по тз



Это приложение состоит из двух внутри: первое это курьерская доставка, второе это как поиск рабочих

То есть главная это две вкладки, найти курьера и найти рабочего и под ними можно сразу стать курьером и стать рабочим

Этап 1: Подготовка

Определение целей и функционала: Мы будем использовать No-code платформы, чтобы реализовать основные функции без написания кода. Выбор No-code платформ: Для курьерского шеринга : Bubble (универсальная платформа для создания веб-приложений) или Glide (для мобильных приложений на основе Google Sheets).

Для физической помощи: Adalo (для мобильных приложений) или Thunkable (если нужен более гибкий дизайн). Регистрация на платформах: Создайте аккаунты на выбранных платформах: Bubble Glide Adalo Thunkable



Этап 2: Создание приложения для курьерского шеринга

Шаг 1: Настройка базы данных

Используйте Bubble.

Создайте таблицы для: Пользователи (заказчики и курьеры): Поля: ID, имя, email, роль (заказчик/курьер), местоположение, рейтинг. Заказы : Поля: ID заказа, ID заказчика, ID курьера, маршрут (откуда-куда), вес, габариты, статус (активный/завершенный). Маршруты курьеров : Поля: ID курьера, точка начала, точка конца, время, доступное место.



Шаг 2: Создание интерфейса

Используйте визуальный редактор на платформе (например, Bubble).

Создайте экраны: Регистрация/авторизация : Поля для ввода email, пароля, выбора роли (заказчик/курьер). Главный экран для заказчика : Кнопка "Создать заказ". Форма для указания маршрута, веса, габаритов. Главный экран для курьера : Карта с доступными заказами. Кнопка "Принять заказ". Чат : Готовые шаблоны сообщений (например, "Сколько это займёт времени?", "Где встретимся?").



Шаг 3: Интеграция карт

Используйте Google Maps API или Yandex Maps API для отображения маршрутов и местоположений.

В Bubble или Glide настройте интеграцию с API (вставьте ключ API и настройте отображение карты).

Шаг 4: Настройка логики

Используйте визуальные workflow (например, в Bubble): Когда заказчик создает заказ, он сохраняется в базе данных. Когда курьер принимает заказ, статус заказа обновляется. Когда курьер завершает заказ, заказчик получает уведомление.



Шаг 5: Тестирование

Протестируйте приложение на всех этапах: Создание заказа. Принятие заказа курьером. Отслеживание заказа в реальном времени. Завершение заказа и оставление отзывов.



Этап 3: Создание приложения для физической помощи

Шаг 1: Настройка базы данных

Создайте таблицы для: Пользователи (заказчики и исполнители): Поля: ID, имя, местоположение, навыки, рейтинг. Задания : Поля: ID задания, ID заказчика, ID исполнителя, тип задачи (поднять, принести и т.д.), местоположение, статус.



Шаг 2: Создание интерфейса

Используйте Adalo или Thunkable для создания мобильного приложения.

Создайте экраны: Регистрация/авторизация . Главный экран для заказчика : Кнопка "Создать задание". Форма для выбора типа задачи и указания деталей. Главный экран для исполнителя : Карта с доступными заданиями. Кнопка "Принять задание". Чат : Готовые шаблоны сообщений.



Шаг 3: Интеграция карт

Настройте отображение карты с помощью Google Maps API или Yandex Maps API.

Шаг 4: Настройка логики

Используйте визуальные workflow: Когда заказчик создает задание, оно сохраняется в базе данных. Когда исполнитель принимает задание, статус обновляется. После выполнения задания заказчик подтверждает выполнение.



Шаг 5: Тестирование