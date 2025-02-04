Андроид приложение, сделать по тз

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Закрыт1 заявка289 просмотров

Разработка бюджетная, для презентации, по тз

Это приложение состоит из двух внутри: первое это курьерская доставка, второе это как поиск рабочих

То есть главная это две вкладки, найти курьера и найти рабочего и под ними можно сразу стать курьером и стать рабочим

Этап 1: Подготовка

  1. Определение целей и функционала:

    • Мы будем использовать No-code платформы, чтобы реализовать основные функции без написания кода.

  2. Выбор No-code платформ:

    • Для курьерского шеринга: Bubble (универсальная платформа для создания веб-приложений) или Glide (для мобильных приложений на основе Google Sheets).

    • Для физической помощи: Adalo (для мобильных приложений) или Thunkable (если нужен более гибкий дизайн).

  3. Регистрация на платформах:

Этап 2: Создание приложения для курьерского шеринга

Шаг 1: Настройка базы данных

  • Используйте Bubble.

  • Создайте таблицы для:

    • Пользователи (заказчики и курьеры):

      • Поля: ID, имя, email, роль (заказчик/курьер), местоположение, рейтинг.

    • Заказы:

      • Поля: ID заказа, ID заказчика, ID курьера, маршрут (откуда-куда), вес, габариты, статус (активный/завершенный).

    • Маршруты курьеров:

      • Поля: ID курьера, точка начала, точка конца, время, доступное место.

Шаг 2: Создание интерфейса

  • Используйте визуальный редактор на платформе (например, Bubble).

  • Создайте экраны:

    1. Регистрация/авторизация:

      • Поля для ввода email, пароля, выбора роли (заказчик/курьер).

    2. Главный экран для заказчика:

      • Кнопка "Создать заказ".

      • Форма для указания маршрута, веса, габаритов.

    3. Главный экран для курьера:

      • Карта с доступными заказами.

      • Кнопка "Принять заказ".

    4. Чат:

      • Готовые шаблоны сообщений (например, "Сколько это займёт времени?", "Где встретимся?").

Шаг 3: Интеграция карт

  • Используйте Google Maps API или Yandex Maps API для отображения маршрутов и местоположений.

  • В Bubble или Glide настройте интеграцию с API (вставьте ключ API и настройте отображение карты).

Шаг 4: Настройка логики

  • Используйте визуальные workflow (например, в Bubble):

    • Когда заказчик создает заказ, он сохраняется в базе данных.

    • Когда курьер принимает заказ, статус заказа обновляется.

    • Когда курьер завершает заказ, заказчик получает уведомление.

Шаг 5: Тестирование

  • Протестируйте приложение на всех этапах:

    • Создание заказа.

    • Принятие заказа курьером.

    • Отслеживание заказа в реальном времени.

    • Завершение заказа и оставление отзывов.

Этап 3: Создание приложения для физической помощи

Шаг 1: Настройка базы данных

  • Создайте таблицы для:

    • Пользователи (заказчики и исполнители):

      • Поля: ID, имя, местоположение, навыки, рейтинг.

    • Задания:

      • Поля: ID задания, ID заказчика, ID исполнителя, тип задачи (поднять, принести и т.д.), местоположение, статус.

Шаг 2: Создание интерфейса

  • Используйте Adalo или Thunkable для создания мобильного приложения.

  • Создайте экраны:

    1. Регистрация/авторизация.

    2. Главный экран для заказчика:

      • Кнопка "Создать задание".

      • Форма для выбора типа задачи и указания деталей.

    3. Главный экран для исполнителя:

      • Карта с доступными заданиями.

      • Кнопка "Принять задание".

    4. Чат:

      • Готовые шаблоны сообщений.

Шаг 3: Интеграция карт

  • Настройте отображение карты с помощью Google Maps API или Yandex Maps API.

Шаг 4: Настройка логики

  • Используйте визуальные workflow:

    • Когда заказчик создает задание, оно сохраняется в базе данных.

    • Когда исполнитель принимает задание, статус обновляется.

    • После выполнения задания заказчик подтверждает выполнение.

Шаг 5: Тестирование

  • Протестируйте приложение:

    • Создание задания.

    • Принятие задания исполнителем.

    • Чат и подтверждение выполнения.

AndroidРазработка мобильных приложений
3 месяца назад
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Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
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