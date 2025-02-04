Ищется специалист по Flutter Flow для внесения правок в мобильное приложение по техническому заданию. Необходимо указать примеры последних работ в портфолио и ставку за час. Подробности будут обсуждаться в личных сообщениях.
Андроид приложение, сделать по тз
Разработка бюджетная, для презентации, по тз
Это приложение состоит из двух внутри: первое это курьерская доставка, второе это как поиск рабочих
То есть главная это две вкладки, найти курьера и найти рабочего и под ними можно сразу стать курьером и стать рабочим
Этап 1: Подготовка
Определение целей и функционала:
Мы будем использовать No-code платформы, чтобы реализовать основные функции без написания кода.
Выбор No-code платформ:
Для курьерского шеринга: Bubble (универсальная платформа для создания веб-приложений) или Glide (для мобильных приложений на основе Google Sheets).
Для физической помощи: Adalo (для мобильных приложений) или Thunkable (если нужен более гибкий дизайн).
Регистрация на платформах:
Этап 2: Создание приложения для курьерского шеринга
Шаг 1: Настройка базы данных
Используйте Bubble.
Создайте таблицы для:
Пользователи (заказчики и курьеры):
Поля: ID, имя, email, роль (заказчик/курьер), местоположение, рейтинг.
Заказы:
Поля: ID заказа, ID заказчика, ID курьера, маршрут (откуда-куда), вес, габариты, статус (активный/завершенный).
Маршруты курьеров:
Поля: ID курьера, точка начала, точка конца, время, доступное место.
Шаг 2: Создание интерфейса
Используйте визуальный редактор на платформе (например, Bubble).
Создайте экраны:
Регистрация/авторизация:
Поля для ввода email, пароля, выбора роли (заказчик/курьер).
Главный экран для заказчика:
Кнопка "Создать заказ".
Форма для указания маршрута, веса, габаритов.
Главный экран для курьера:
Карта с доступными заказами.
Кнопка "Принять заказ".
Чат:
Готовые шаблоны сообщений (например, "Сколько это займёт времени?", "Где встретимся?").
Шаг 3: Интеграция карт
Используйте Google Maps API или Yandex Maps API для отображения маршрутов и местоположений.
В Bubble или Glide настройте интеграцию с API (вставьте ключ API и настройте отображение карты).
Шаг 4: Настройка логики
Используйте визуальные workflow (например, в Bubble):
Когда заказчик создает заказ, он сохраняется в базе данных.
Когда курьер принимает заказ, статус заказа обновляется.
Когда курьер завершает заказ, заказчик получает уведомление.
Шаг 5: Тестирование
Протестируйте приложение на всех этапах:
Создание заказа.
Принятие заказа курьером.
Отслеживание заказа в реальном времени.
Завершение заказа и оставление отзывов.
Этап 3: Создание приложения для физической помощи
Шаг 1: Настройка базы данных
Создайте таблицы для:
Пользователи (заказчики и исполнители):
Поля: ID, имя, местоположение, навыки, рейтинг.
Задания:
Поля: ID задания, ID заказчика, ID исполнителя, тип задачи (поднять, принести и т.д.), местоположение, статус.
Шаг 2: Создание интерфейса
Используйте Adalo или Thunkable для создания мобильного приложения.
Создайте экраны:
Регистрация/авторизация.
Главный экран для заказчика:
Кнопка "Создать задание".
Форма для выбора типа задачи и указания деталей.
Главный экран для исполнителя:
Карта с доступными заданиями.
Кнопка "Принять задание".
Чат:
Готовые шаблоны сообщений.
Шаг 3: Интеграция карт
Настройте отображение карты с помощью Google Maps API или Yandex Maps API.
Шаг 4: Настройка логики
Используйте визуальные workflow:
Когда заказчик создает задание, оно сохраняется в базе данных.
Когда исполнитель принимает задание, статус обновляется.
После выполнения задания заказчик подтверждает выполнение.
Шаг 5: Тестирование
Протестируйте приложение:
Создание задания.
Принятие задания исполнителем.
Чат и подтверждение выполнения.
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