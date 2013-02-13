Андроид-звонилка

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать приложение, которое берет из текстового файла список номеров, набирает номер абонента, при поднятии трубки проигрывает текстовое сообщение и включает автоответчик, записывает полученную информацию и сохраняет аудиофайл на карте памяти. Кроме того, записывает в другой текстовый файл статус звонка - время, дату и проч. От вас - цена и сроки.

11 лет назад
dojo
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Android-программист на проект

    $5000

    Требуется android программист, тим лид на фултайм в команду. Проект - приложение 1-2 месяца. занятость полная (6-8 часов в день). В дальнейшем возможна постоянная работа в команде. Требования: Примеры работ и кода Быть онлайн (скайп) в течении 8 часов ...

    Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложения для APPLE iPhone, iPad

    Требуется программист приложений для APPLE iPhone, iPad для системы умный дом. Так же необходимо встречаться пару раз в месяц в офисе для обсуждения задач. Офис находится в Москве около метро "Автозаводская". В ответах жду небольшую информацию о вас, ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка iphone-приложения

    Нужно доработать iphone приложение для обучения. Есть серверная часть, ее делает другой программист. Требуется только доделать функционал приложения и обмен данными с сервером. Подписание договора. Оставляйте почту для отправки подробностей.

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Apple: надо получить dev id на appstore

    У нас уже есть готовое приложение и мы хотим его опубликовать на апстре. Нам нужна помощ в получении developer id. Жду предложений. Важно: человек нужен понимающий, что бы потом не попасть в какие-то подводные камни компнии ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Игра в жанре "Экономический симулятор"

    Собираю команду для разработки игры в жанре "экономический симулятор". Ищу программистов и дизайнеров, имеющих большой опыт в разработке приложений (желательно, игр) под iOS/Android. Частичная занятость, Киев. Срок реализации проекта - от 5 до 7 месяцев, в ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Android прозванивалка по списку номеров

    Нужно приложение, которое будет выполнять простую функцию: приложение скармливается список номеров из txt файла и оно начинает прозвон по этому списку записывая в другой файл статистику в виде: номер_такой_то, снял трубку, время звонка. собственно это все. ...

    Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение для Андроид

    $1000

    Требуется разработать приложение для Андроида по работе с Bluetooth. Похоже на https://play.google.com/store/apps/details?id=com.online_brain.andcast&amp;hl=ru, ТЗ будет предоставлено исполнителю. От вас заявки. Обязательно успешный опыт разработки.

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка мобильного приложения для iPad

    $1000

    Имеется на 90% готовое приложение для айпада, написанное на iOS 5/6, xCode + Objective C В настоящий момент над ним работает один программист, однако для того, чтобы уложиться в дедлайн, требуется помощь ещё двух. Характер задач: 1) Парсинг ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад