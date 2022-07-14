Андроїд. Додаток для пошуку людей по інтересах, та спілкуванню

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки457 просмотров

Коротка суть задачі:

Додаток для пошуку людей по інтересах, та спілкуванню з ними.

Даний додаток із максимально спрощеним функціоналом.\

В додатку користувач може:

- Логінитись, реєструватись, відновлювати пароль, редагувати профіль

- Листати людей які пропонує додаток

- Переписуватись із людьми які сподобались (ріалтайм чат)

Дизайн: https://www.figma.com/file/FSaJssw4HGvK92Az594Uko/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3?node-id=0%3A1

Особливості додатку:

Додаток повинен працювати з Firebase. Написати на Kotlin.

Реєстрація спрощена, в фаербейсі просто зберігаємо емейл і пароль як прості поля користувача, без використання системи аутентифікації фаербейса. При авторизації ніяких кодів підтверджень чи будь-яких інших підтверджень входу непотрібно. При відновленні паролю користувачу просто показується новий пароль, новий пароль генерувати за довільним алгоритмом, на ваш розсуд, але пароль має вийти не дуже важким.

На екрані перелистування профілей людей, свайпу пальцем по картці не потрібно реалізовувати, листається за допомогою кнопок внизу. При нажатті на кнопку “сердечко”, на карточці з людиною показується серце, та запускається анцімація, яка листає карточку вправо, після анімації якщо оба користувача лайкнули один одного показується екран “It's a match”. Якщо нажали кнопочку “хрестик”, карточка листається вліво.

Екран з чатом максимально простий. Відправляти можна тільки текстові повідомлення, без файлів. Кнопочка “Send” активна тільки якщо введено хоча б один символ в полі для введення тексту. Коли відбувається відправка повідомлення, кнопка “Send” неактивна. Після відправки повідомлення поле для введення тексту очищується.

При нажатті на фотографію людини в екрані чатів або екрані одного чату, відкривається її профіль.

Якщо в користувача є нові повідомлення в якомусь чаті то в списку чатів в цьому чаті в червоному кружечку відображається кількість нових повідомлень, при вході в чат всі повідомлення відмічаються як прочитаними. Також при вході в чат список повідомлень автоматично листається до кінця вниз щоб бачити останнє найновіще повідомлення. Повідомлення які приходять в чат в якому користувач знаходиться на даний момент автоматично відмічаються як прочитаними.

Пропонуйте оцінки по часу та бюджету

FirebaseKotlinNode.js
3 года назад
NazarHr
Назар 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
24 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад
Алина
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Собрать два макета приложений на андроид, по шаблону. Только AdobeXD

    $10

    Требуется собрать два макета мобильных приложений на Android по шаблону в AdobeXD. Задача включает копирование 8 экранов одного приложения с заменой стилей кнопок, создание логотипа и скриншотов для публикации в Плей Маркет.

    Android
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать приложение с WebView на котлине

    Требуется разработать мобильное приложение на Kotlin с использованием WebView. Ссылка должна быть зашифрована и расшифровываться в приложении. Необходимо реализовать фильтр по странам и обеспечить стабильную работу приложения без вылетов при различных действиях. Добавить необходимый контент для увеличения веса приложения до ~30 МБ.

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка мобильного приложения и сайта

    $1500

    Требуется разработка мобильного приложения и сайта, напоминающего доску объявлений, но с узким профилем и минимальным функционалом. Ожидается простота в использовании. Все вопросы можно обсудить по телефону или при встрече.

    Мобильные приложения12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Android и ios приложения для покупки билетов на концерты

    Ищем разработчиков для создания мобильных приложений на Android и iOS для покупки билетов на концерты. Проект длится около месяца, требуется интеграция с готовым API. В отклике необходимо предоставить примеры работ и кода на GitHub или аналогичных платформах.

    AndroidiOS
    Мобильные приложения12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать MVP мобильного приложения. IOS+Android.

    Требуется разработать MVP мобильного приложения для организации и участия в событиях на iOS и Android. Предпочтителен опыт работы с приложениями от А до Я и интеграцией с платежными системами. Стек технологий: front - Flutter, back - Python, БД - PostgreSQL. Приложение должно поддерживать 3-5 языков. Прототип уже создан, чистовой вариант в Figma.

    AndroidFigmaFlutteriOSPostgreSQL
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Внести изменения в мессенджер open source

    Требуется внести поверхностные изменения в open source мессенджер. Изменения не должны касаться работы самого мессенджера, а выполняются для улучшения пользовательского опыта. Опыт работы с open source проектами будет преимуществом.

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Рeдактор бинарных значений для андроид

    Необходимо создать Android-приложение из кода на Python, позволяющее конвертировать и редактировать бинарные значения. Приложение должно включать интерфейс с ячейками для ввода и вывода значений (х, у, z), кнопками для их изменения и функциями сохранения файла. Поддержка двух режимов: конвертация из числовых значений в бинарное и наоборот.

    AndroidPython
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Редактор бинарных значений для андроид

    Необходимо создать Android-приложение, конвертирующее числовые значения (x, y, z) в бинарные и наоборот. Приложение должно иметь интуитивно понятный интерфейс с ячейками для ввода и вывода значений, кнопками для увеличения/уменьшения, а также функционалом для работы с файлами. Реализация двух режимов конвертации и возможность сохранения изменений в файлах. Примеры файлов предоставлены.

    AndroidPython
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать телеграм бота по оформлению банковских карт.

    Требуется скопировать телеграм-бота по оформлению банковских карт. Необходимо изменить название и несколько слов, без дополнительных доработок. Укажите стоимость и сроки выполнения.

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 года назад