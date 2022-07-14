Коротка суть задачі:

Додаток для пошуку людей по інтересах, та спілкуванню з ними.

Даний додаток із максимально спрощеним функціоналом.\

В додатку користувач може:

- Логінитись, реєструватись, відновлювати пароль, редагувати профіль

- Листати людей які пропонує додаток

- Переписуватись із людьми які сподобались (ріалтайм чат)

Дизайн: https://www.figma.com/file/FSaJssw4HGvK92Az594Uko/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3?node-id=0%3A1

Особливості додатку:

Додаток повинен працювати з Firebase. Написати на Kotlin.

Реєстрація спрощена, в фаербейсі просто зберігаємо емейл і пароль як прості поля користувача, без використання системи аутентифікації фаербейса. При авторизації ніяких кодів підтверджень чи будь-яких інших підтверджень входу непотрібно. При відновленні паролю користувачу просто показується новий пароль, новий пароль генерувати за довільним алгоритмом, на ваш розсуд, але пароль має вийти не дуже важким.

На екрані перелистування профілей людей, свайпу пальцем по картці не потрібно реалізовувати, листається за допомогою кнопок внизу. При нажатті на кнопку “сердечко”, на карточці з людиною показується серце, та запускається анцімація, яка листає карточку вправо, після анімації якщо оба користувача лайкнули один одного показується екран “It's a match”. Якщо нажали кнопочку “хрестик”, карточка листається вліво.

Екран з чатом максимально простий. Відправляти можна тільки текстові повідомлення, без файлів. Кнопочка “Send” активна тільки якщо введено хоча б один символ в полі для введення тексту. Коли відбувається відправка повідомлення, кнопка “Send” неактивна. Після відправки повідомлення поле для введення тексту очищується.

При нажатті на фотографію людини в екрані чатів або екрані одного чату, відкривається її профіль.

Якщо в користувача є нові повідомлення в якомусь чаті то в списку чатів в цьому чаті в червоному кружечку відображається кількість нових повідомлень, при вході в чат всі повідомлення відмічаються як прочитаними. Також при вході в чат список повідомлень автоматично листається до кінця вниз щоб бачити останнє найновіще повідомлення. Повідомлення які приходять в чат в якому користувач знаходиться на даний момент автоматично відмічаються як прочитаними.

Пропонуйте оцінки по часу та бюджету