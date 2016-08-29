Апдейт приложения

Здравствуйте! Интересует разработка мобильного приложения под IOS и Android! Приложение должно иметь галерею, цены, фильтры, личный кабинет для заказов. Оплата онлайн картой НЕ ТРЕБУЕТСЯ! Более подробно при оформлении заказа!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Поменять контент и пересобрать приложение.
- Исходный код на AIR.
- Предоплаты нет.
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