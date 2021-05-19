Создайте небольшое веб-приложение "Мой календарь". На главной странице необходимо разместить форму с полями:Тема,Тип: встреча, звонок, совещание, дело,Место,Дата и время,Длительность,КомментарийНиже формы (или на отдельной странице) будут выводиться текущие задачи.Предусмотреть возможность перехода к спискутекущих задачпросроченных задач,выполненных задач,задач ...
ASO
Надо продвинуть приложение для детей и родителей в Appstore и гугл плей маркет.
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