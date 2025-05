Привіт. Мене звати Андрій.



Є пропозиція взяти замовлення, розгорнути у себе локально проєкт. По списку оцінити виправлення чисто фронтових помилок які нафідбечили користувачі iOS + Android.

Надати оцінку мін і максимум в людино-годинах.

Потім після узгодження бюджету зробити ці виправлення. Зібрати проєкт для локального тестування ( ваша машина, мій мак ( м3 ) для демонстрації виправлень.

Далі часткова оплата за виправлені баги.

Далі зборка проєкту може знадобитись, може і не знадобитись. Нові шапки передаються клієнту,

друга частина оплати.

Клієнт підтверджує виправлення, або воно тільки на унікальних пристроях.



Працюємо "здельно-преміально"

Якщо рамки угоди тривалість і бюджет будуть виконані - премія.

По обсягу - будемо звірятися через день, щоб контролювати обсяг роботи.



Вимагаеться середня+ кваліфікація, бо якщо знадобиться бампнути версію реакта-нейтіва на +1 то це треба вміти. Реакт Native Upgrade tool ( Link ) вам не допоможе.





Трохи про проєкти ( 2 ) :



Quick Start

The Ignite Bowser boilerplate project's structure will look similar to this:

ignite-project ├── app │ ├── components │ ├── i18n │ ├── utils │ ├── models │ ├── navigation │ ├── screens │ ├── services │ ├── theme │ ├── app.tsx ├── test │ ├── __snapshots__ │ ├── mock-i18n.ts │ ├── setup.ts ├── README.md ├── android │ ├── app │ ├── build.gradle │ ├── gradle │ ├── gradle.properties │ ├── gradlew │ ├── gradlew.bat │ ├── keystores │ └── settings.gradle ├── ignite │ ├── ignite.json │ └── plugins ├── index.js ├── ios │ ├── IgniteProject │ ├── IgniteProject.xcodeproj │ └── IgniteProjectTests ├── .env └── package.json

./app directory

Included in an Ignite boilerplate project is the app directory. This is a directory you would normally have to create when using vanilla React Native.

The inside of the src directory looks similar to the following:

app │── components │── i18n ├── models ├── navigation ├── screens ├── services ├── theme ├── utils └── app.tsx

components This is where your React components will live. Each component will have a directory containing the .tsx file, and optionally .presets , and .props files for larger components. The app will come with some commonly used components like Button.

i18n This is where your translations will live if you are using react-native-i18n .

models This is where your app's models will live. Each model has a directory which will contain the mobx-state-tree model file, test file, and any other supporting files like actions, types, etc.

navigation This is where your react-navigation navigators will live.

screens This is where your screen components will live. A screen is a React component which will take up the entire screen and be part of the navigation hierarchy. Each screen will have a directory containing the .tsx file, along with any assets or other helper files.

services Any services that interface with the outside world will live here (think REST APIs, Push Notifications, etc.).

theme Here lives the theme for your application, including spacing, colors, and typography.

utils This is a great place to put miscellaneous helpers and utilities. Things like date helpers, formatters, etc. are often found here. However, it should only be used for things that are truely shared across your application. If a helper or utility is only used by a specific component or model, consider co-locating your helper with that component or model.

app.tsx This is the entry point to your app. This is where you will find the main App component which renders the rest of the application.

./ignite directory

The ignite directory stores all things Ignite, including CLI and boilerplate items. Here you will find generators, plugins and examples to help you get started with React Native.

./test directory

This directory will hold your Jest configs and mocks.

./android/app

This is directory where is located release signing key



Пропозиція у відповідь має містити відповідь про ваші здібності у реакт-нейтів розробці і годинний рейт на таку роботу.



Мої очікування у 500-1000$ включно з премією за тиждень+ роботи