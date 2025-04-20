Бекенд и фронтенд для Мобильного приложения

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## Техническое задание (ТЗ)

Проект: Система управления георазведочными отчётами

Формат: Web-приложение (фронт и бэк) + WebView для мобильных устройств ( Публикацию в маркетах и упаковку в андройод или ios сделаем сами)

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### 1. Общая архитектура

- Вся логика и интерфейс реализуются в виде адаптивного web-приложения.

- Фронт: HTML, CSS, Bootstrap 5 (адаптация под мобильные экраны).

- Бэк: PHP (без фреймворков), MySQL для хранения данных.

- Мобильное приложение — это WebView-обёртка через Flutter.

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### 2. Роли пользователей

#### Администратор (доступ через веб-интерфейс)

- Авторизация

- Создание и управление пользователями-сотрудниками

- Создание и управление проектами (скважины, месторождения)

- Назначение проектов конкретным пользователям

- Просмотр и фильтрация отправленных отчётов

- Просмотр прикреплённых файлов

#### Сотрудник (доступ через WebView-приложение)

- Авторизация и восстановление пароля

- Просмотр назначенных проектов

- Создание и отправка отчётов:

- Выбор проекта

- Выбор этапа работ (мобилизация, ОВОС, полевые и т.д.)

- Ввод комментария

- Загрузка файла (до 50 МБ; PDF, Word, Excel, PNG, JPEG)

- Просмотр истории своих отчётов

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### 3. Основные модули

#### A. Авторизация и восстановление пароля

- Форма входа по логину и паролю

- Страница восстановления пароля по email

- Возможность сброса пароля администратором

#### B. Список проектов (для сотрудника)

- Список назначенных проектов

- Фильтрация по году или по типу

- Добавление проекта в избранное

- Быстрый доступ к деталям проекта

#### C. Создание отчёта

- Страница с выбором:

- Проекта

- Этапа работ (мобилизация, слушания, ОВОС, полевые работы, завершено)

- Комментарий

- Прикрепление файла

- Ограничение на вес и формат файла (до 50 МБ, PDF/DOCX/XLSX/JPEG/PNG)

- Кнопка «Отправить отчёт»

#### D. История отчётов

- Список отправленных отчётов с датой, этапом и ссылкой на файл

- Возможность фильтрации по проекту, дате, статусу

#### E. Веб-админка

- Панель входа для администратора

- Управление пользователями:

- Создание логина/пароля

- Привязка проектов к сотруднику

- Управление проектами:

- Название, год, месторождение, статус

- Раздел "Отчёты":

- Просмотр по пользователю и проекту

- Фильтрация и экспорт списка

- Просмотр файлов

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### 4. Техническая реализация

#### Фронтенд:

- HTML5, CSS3, Bootstrap 5

- UI адаптирован под мобильные экраны (320px+)

- Все формы и списки валидированы

#### Бэкенд:

- PHP 7.4+ без фреймворков

- Подключение к MySQL (через PDO)

- Вся логика на одной административной панели и API-эндоинтах для WebView

#### Хранение данных:

- MySQL: таблицы пользователей, проектов, отчётов, файлов

- Все файлы загружаются на сервер и доступны через защищённые ссылки

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### 5. Дополнительно

- Статусы отчётов (цветовая индикация, сортировка)

- Возможность расширения до многоуровневой ролевой модели

- Основы для последующей интеграции с аналитикой и геолокацией

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Оплата : 400 $

Срок : 2 недели



15 % предоплата

35 % по факту завершения вертски

50 % по факту завершения всего проекта

Дизайн PDF в приложении.