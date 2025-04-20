Требуется разработать мобильное приложение на Flutter для iOS и Android. Приложение должно позволять работодателям размещать вакансии, а соискателям находить работу на нужные даты. Необходимы карта с вакансиями, удобные фильтры и понятный интерфейс. Дизайн доступен для ознакомления.
Бекенд и фронтенд для Мобильного приложения
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## Техническое задание (ТЗ)
Проект: Система управления георазведочными отчётами
Формат: Web-приложение (фронт и бэк) + WebView для мобильных устройств ( Публикацию в маркетах и упаковку в андройод или ios сделаем сами)
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### 1. Общая архитектура
- Вся логика и интерфейс реализуются в виде адаптивного web-приложения.
- Фронт: HTML, CSS, Bootstrap 5 (адаптация под мобильные экраны).
- Бэк: PHP (без фреймворков), MySQL для хранения данных.
- Мобильное приложение — это WebView-обёртка через Flutter.
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### 2. Роли пользователей
#### Администратор (доступ через веб-интерфейс)
- Авторизация
- Создание и управление пользователями-сотрудниками
- Создание и управление проектами (скважины, месторождения)
- Назначение проектов конкретным пользователям
- Просмотр и фильтрация отправленных отчётов
- Просмотр прикреплённых файлов
#### Сотрудник (доступ через WebView-приложение)
- Авторизация и восстановление пароля
- Просмотр назначенных проектов
- Создание и отправка отчётов:
- Выбор проекта
- Выбор этапа работ (мобилизация, ОВОС, полевые и т.д.)
- Ввод комментария
- Загрузка файла (до 50 МБ; PDF, Word, Excel, PNG, JPEG)
- Просмотр истории своих отчётов
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### 3. Основные модули
#### A. Авторизация и восстановление пароля
- Форма входа по логину и паролю
- Страница восстановления пароля по email
- Возможность сброса пароля администратором
#### B. Список проектов (для сотрудника)
- Список назначенных проектов
- Фильтрация по году или по типу
- Добавление проекта в избранное
- Быстрый доступ к деталям проекта
#### C. Создание отчёта
- Страница с выбором:
- Проекта
- Этапа работ (мобилизация, слушания, ОВОС, полевые работы, завершено)
- Комментарий
- Прикрепление файла
- Ограничение на вес и формат файла (до 50 МБ, PDF/DOCX/XLSX/JPEG/PNG)
- Кнопка «Отправить отчёт»
#### D. История отчётов
- Список отправленных отчётов с датой, этапом и ссылкой на файл
- Возможность фильтрации по проекту, дате, статусу
#### E. Веб-админка
- Панель входа для администратора
- Управление пользователями:
- Создание логина/пароля
- Привязка проектов к сотруднику
- Управление проектами:
- Название, год, месторождение, статус
- Раздел "Отчёты":
- Просмотр по пользователю и проекту
- Фильтрация и экспорт списка
- Просмотр файлов
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### 4. Техническая реализация
#### Фронтенд:
- HTML5, CSS3, Bootstrap 5
- UI адаптирован под мобильные экраны (320px+)
- Все формы и списки валидированы
#### Бэкенд:
- PHP 7.4+ без фреймворков
- Подключение к MySQL (через PDO)
- Вся логика на одной административной панели и API-эндоинтах для WebView
#### Хранение данных:
- MySQL: таблицы пользователей, проектов, отчётов, файлов
- Все файлы загружаются на сервер и доступны через защищённые ссылки
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### 5. Дополнительно
- Статусы отчётов (цветовая индикация, сортировка)
- Возможность расширения до многоуровневой ролевой модели
- Основы для последующей интеграции с аналитикой и геолокацией
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Оплата : 400 $
Срок : 2 недели
15 % предоплата
35 % по факту завершения вертски
50 % по факту завершения всего проекта
Дизайн PDF в приложении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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