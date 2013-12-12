Будильник для IOS

Умный будильник-первое приложение в своем роде. Идея: Программа с возможностью создания не ограниченного кол-ва будильников. У каждого будильника можно настроить: название, расписание (по каким дням будет играть), время, мелодию. Особенность. Перед сном можно поставить специальный пароль, и утром, чтобы выключить будильник необходимо будет ввести этот самый пароль. Также можно вместо пароль: вечером выбрать фотографию из библиотеки, а утром составить пазл из этой самой фотографии,. Цена за проект- 5.000