Cоздать мобильное приложение

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Закрыт6 заявок2014 просмотров

Нужно создать приложение на айфон в Swift

Оно должно давать право делиться плейлистами с 6 разных музыкальных площадок, таких как Spotify и тд.

Просьба откликаться только тем, кто уже делал что то подобное

www.songshift.com вот пример

Swift
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miracle19
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