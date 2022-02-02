Cтрелковый таймер для aplle watch

Приложение для стрелков любителей и спортсменов, которое помогает стрелкам в улучшении их навыков стрельбы. Приложение это стрелковый таймер и счетчик выстрелов в твоем aplle watch. Работает автономно на aplle watch так и в паре с iphone.Для точной работы приложения использует: Микрофон и Акселерометр aplle watch. На телефоне можно проследить статистику тренировок и прогресс стрелка. Работа будет считаться выполненной после проведения полевых испытаний, полной работоспособности приложения и загрузки в appstore. Испытания будет делать заказчик, отчет (в том числе видео) исполнителю после проведения гарантирован. Дополнительная информация будет в ТЗ. Время выполнения заказа без строго регламента (несколько месяцев).Пример приложения работающего на тех же данных https://youtu.be/25dVZ4z59XA Исполнитель ведет проект с нуля до загрузки в appstore