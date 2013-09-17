Детская раскраска под iOS и Android

Нужно разработать детское мобильное приложение под iPad/iPhone и Android (движок для разработки - Cocos2d-x). Это пальчиковая раскраска из 9 картинок, которое работает следующим образом:

1. при запуске страницы с картинкой появляется контурный (черно-белый) рисунок.

2. далее по мере вода пальцем по экрану проступает цвет (рисунок в цвете нужно будет подложить под контур).

3. когда рисунок полностью раскрашен, нарисованный персонаж делает какое-то движение (например, качает головой)

4. и в завершении поверх картинки появляется окошко с текстом про этого персонажа.

Ну и, конечно, будет обложка приложения и страница меню, с которой можно перейти к любому выбранному рисунку.

Исходники картинок предоставлю в формате psd с послойной нарезкой.

Прошу выставлять заявки с Вашей предварительной оценкой стоимости и сроков.