Всем привет.

Есть задача разработать Дизайн и MVP небольшого продукта для сотрудников на базе Flutter - платформы для расчёта цифрового индекса сотрудника. Сами работы будут разбиты на 2 этапа - собственно, Дизайн и MVP. Клиентские платформы - iOS и Android.

Состав экранов для MVP:

- Регистрация и Авторизация

- Общий приветственный экран

- Личный кабинет

- Форма создания челленджа/мероприятия/инциативы

- Лента челленджа/мероприятия/инциативы

- Список всех челленджей/мероприятий/инциатив

- Рейтинговая страница

- Форма модерации объектов и начисления баллов

- Форма обналичивания баллов

В ответе прошу указать:

1. Предложение, включающее цену и краткое описание подхода по ведению работ.

2. Примеры продуктов, сделанных Вами на Flutter.

3. Перечень Ваших компетенций и применяемых технологий.

4. Любую дополнительную информацию, которую сочтёте существенной для принятия решения.

* крайне приветствуется наличие ИП или юр. лица

Сроки сдачи работ:

1. Дизайн (финальная версия) - до 16.07.2020

2. MVP (приложение, доступное для скачивания из App Store / Google Play) - до 30.07.2020

Возможно долгосрочное сотрудничество - при обоюдном интересе (с нашей стороны, решение будем принимать на основе результатов проделанной работы).

Заранее спасибо.