Добрый день. Ищем профессиональных специалистов в области дизайна мобильных приложений.

Само мобильное приложение по своему устройству и виду является схожим с приложениями каршеринга и циана. Платформа для использования IOS. Программа для дизайна Figma или Adobe XD. Подготовленных макетов нет. В приоритете дизайн в стиле минимал, либо glassmorphism, но готовы рассмотреть и другие варианты.

Приблизительное количество страниц (экранов) 10-12. На некоторых страницах присутствует анимация (скроллинг).

Срок выполнения работы до 2 недель.

Обязательные условие:

Возможность проведения регулярных встреч с заказчиком в zoom для более простой коммуникация и объяснения деталей.