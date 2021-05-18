Добавить в програму деякі функції

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Закрыт3 заявки470 просмотров

Є готовий телеграм бот на мові програмування Python, потрібно добавити деякі функції і виправити помилки. Також потрібно розмістити проект на Heroku.

Python
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guest_16181500962429
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