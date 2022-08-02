Добрый день. Нужно разработать андроид приложение.

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Закрытнет заявок35 просмотров

В нескольких словах : приложение на телефон, с базой данных, с возможностью входа для (переводчиков, клиентов), с возможностью ввода/вывода денег (оплата услуг перевода), чат для клиента и переводчика, так же с возможностью аудиосвязи прямо в приложении. 

Android
3 года назад
easyformax
Максим 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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