Хотим опубликовать в Google play приложение связанная с новостным разделом нашего сайта, но на этапе модерации получили отказ и комментарием к доработке - Contains only static content.

Нам посоветовали добавить на страницу новости в приложении разных кнопок, комментарии, динамическую информацию.

К проекту прикрепил исходники приложения для ознакомления.