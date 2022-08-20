Доработать Android приложение

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Закрыт1 заявка350 просмотров

Хотим опубликовать в Google play приложение связанная с новостным разделом нашего сайта, но на этапе модерации получили отказ и комментарием к доработке - Contains only static content.

Нам посоветовали добавить на страницу новости в приложении разных кнопок, комментарии, динамическую информацию.

К проекту прикрепил исходники приложения для ознакомления.

Android
3 года назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
43 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад