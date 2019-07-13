Требуется: разработать юзер интерфейс для финтех проекта. Проект: финтех блокчейн проект из US Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить совещания вживую) Уровень: middle ...
Доработать мобильное приложение на битриксе
Вот сайт sat-kaz.kz
sat-kaz.kz/mobileapp вот директория мобильного приложения
В мобилке всё готово кроме каталога
Нужно с сайта взять вёрстку мобильной версии сайта и вставить в мобилку
Не работает кнопка в корзину в мобильном приложении
Не работает детальная карточка товаров
Шаблон каталога с сайта скопирован в мобилку, но верстки нет
Сайт на готовом шаблоне аспро Оптимус
Заявки фрилансеров
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