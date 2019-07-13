Доработать мобильное приложение на битриксе

Вот сайт sat-kaz.kz

sat-kaz.kz/mobileapp вот директория мобильного приложения

В мобилке всё готово кроме каталога

Нужно с сайта взять вёрстку мобильной версии сайта и вставить в мобилку

Не работает кнопка в корзину в мобильном приложении

Не работает детальная карточка товаров

Шаблон каталога с сайта скопирован в мобилку, но верстки нет

Сайт на готовом шаблоне аспро Оптимус