Доработать приложение

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Есть готовое приложение на React Native (Expo).

У некоторых пользователей приложение периодически вылетает. На тестовых устройствах проблему воспроизвести не получается. С разработчиком разговаривал, но он не знает как быть в этой ситуации, а у меня только поверхностные познания в этой области.

Решением вижу использование Sentry для отлова ошибок. Подключил плагин, ошибки логируются, но не смог разобраться с картами и в логах только минифицированный код, из которого непонятно в какой части кода проблема.

В целом, для начала, нужна консультация по корректному подключению Sentry. Либо предложение другой стратегии.

Задача минимум: понять какая часть кода приводит к ошибкам.

Задача максимум: исправить проблему, вызывающие сбои в приложении.

React NativeТестирование приложенийУстранение ошибок
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