Доработка Андройд приложения

Приложение доставки (дизайн технически достаточно простой), но тем не менее необходим человек со вкусом и умениями. По всем вопросам - меил или скайп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно в двух приложениях сделать надпись на экране выбора типа обучения, обучении и оценки: "www.EngWords.net" При нажатии переход в браузере по данной ссылке. https://play.google.com/store/apps/details?id=net.engwords.engcards.englishwordshttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.jaloveast1k.englishwords3500 Для планшета на всех экранах кроме оценки по центру (или, если умещаются надписи). Где оценка, как и на телефоне справа.На телефоне только где выбор этапа и оценка (или, если не умещаются надписи). Где выбор этапа, вместо надписи TYPE. Также установить возможность установки максимального количества слов в упражнении вместо 100 нужно 999. И поправить фокус в упражнениях, где появляется клавиатура: Dictionary и Write. Там при возвращении на слово назад, а потом при попытке вписать слово в текущем, требуется нажать на поле ввода.
Исходники:
https://yadi.sk/d/vk-_jhwtkMTKv
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