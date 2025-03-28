Доработка Flutter-приложения (Bluetooth, игрушка-устройство)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Открыт4 заявки26 просмотров

Для доработки уже опубликованного мобильного приложения которое управляет устройством через Bluetooth (BLE), используется для настройки и управления электронной игрушкой.

Требуется:

  • Устранение текущих багов (BLE-подключение, стабильность, UI-мелочи)

  • Добавление новых фич (интерфейс, взаимодействие с устройством)

  • Поддержка мультиязычности (добавление переводов)

  • Улучшение UX

Формат:

  • Работа удалённая на созвонах

  • Оплата почасовая (обсуждаем)

  • Задач много — возможна долгосрочная работа

AndroidFlutteriOSРазработка мобильных приложений
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