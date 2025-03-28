Необходимо создать мобильное приложение для ухода за домашними растениями на платформе Flutter для Android и iOS. На текущем этапе идет прорисовка дизайна. Ожидается информация о бюджете и сроках выполнения работы.
Доработка Flutter-приложения (Bluetooth, игрушка-устройство)
Для доработки уже опубликованного мобильного приложения которое управляет устройством через Bluetooth (BLE), используется для настройки и управления электронной игрушкой.
Требуется:
Устранение текущих багов (BLE-подключение, стабильность, UI-мелочи)
Добавление новых фич (интерфейс, взаимодействие с устройством)
Поддержка мультиязычности (добавление переводов)
Улучшение UX
Формат:
Работа удалённая на созвонах
Оплата почасовая (обсуждаем)
Задач много — возможна долгосрочная работа
Заявки фрилансеров
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