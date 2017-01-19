Доработка Ionic приложения под андроид и ios.

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Закрыт2 заявки133 просмотра

Необходим разработчик для доработки ionic приложения сервиса, подробности в лс.

разработчик должен иметь возможность собрать ionic и meteor приложения под android и ios.

AndroidiOS
8 лет назад
nickmakeev
Николай 
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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