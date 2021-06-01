Нужно написать приложение на андроид транслирующее аудио поток с сервера. В приложении должен быть плеер с кнопками и список уже проигранных композиций, примерно как на нашем сайте reggaeuniverse.ru. Так как мы работаем на ...
Доработка iOS приложения
Необходимо доработать iOS приложение.
Что требуется от Вас:
Уметь четко и качественно работать.
Разбираться в чужом коде.
Реализовывать бизнес логику и интегрировать приложение с API, а не просто хардкодить экраны.
Что предлагаем мы:
Оплата по T&M, трек времени в нашей системе.
Оплата по спринтам - спринт 2 недели.
Прошу в откликах указывать Ваш рейт.
Способы оплаты.
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