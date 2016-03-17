Доработка ios приложения

Добрый день! Интересуют ваши услуги по ios.Необходима доработка приложения. Приложение по грузоперевозкам, уже в разработке. Новый проект на рынке.

Что надо сделать:

Актуализировать новую структуру заказа (Транспортные средства, доп. услуги, категории груза);

Интегрировать биллинг и промокоды

Доделать push-уведомления (по мнению предыдущего разработчика они готовы на 80%)

Сделать шаблоны

Приложение на Objective C написано – все стандартно.

Дизайн имеется

Если потребуется, можем дать доступ к Git

ТЗ высылаю

Срок 8-10 рабочих дней

По поводу бюджета жду ваших предложений

Так как несколько раз натыкались на недобросовестных исполнителей, прошу отправить Ваши контакты (желательно страницу в соц. сетях)

Спасибо! Жду ответа!