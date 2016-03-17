Доработка ios приложения

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Закрыт1 заявка57 просмотров

Добрый день! Интересуют ваши услуги по ios.Необходима доработка приложения. Приложение по грузоперевозкам, уже в разработке. Новый проект на рынке.      

Что надо сделать:     

Актуализировать новую структуру заказа (Транспортные средства, доп. услуги, категории груза);     

Интегрировать биллинг и промокоды     

Доделать push-уведомления (по мнению предыдущего разработчика они готовы на 80%)     

Сделать шаблоны     

Приложение на Objective C написано – все стандартно.      

Дизайн имеется     

Если потребуется, можем дать доступ к Git     

ТЗ высылаю    

Срок 8-10 рабочих дней  

По поводу бюджета жду ваших предложений 

Так как несколько раз натыкались на недобросовестных исполнителей, прошу отправить Ваши контакты (желательно страницу в соц. сетях) 

Спасибо! Жду ответа!

GitiOS
9 лет назад
lalina_ina
Алина 
31 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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