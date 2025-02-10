Доработка iOS приложения: темная тема и новый дизайн по макету

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Закрыт6 заявок314 просмотров

Есть готовое опубликованное в апсторе приложение, написано на SwiftUI. Для приложения есть обновленный дизайн в Фигме (отличия от текущего дизайна небольшие) + темная тема. Нужно внедрить в приложение новый дизайн и темную тему.

FigmaiOSSwift
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