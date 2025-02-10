Требуется разработчик для создания бота, который будет автоматически отслеживать и бронировать смены в Android-приложении Foodora. Бот должен работать стабильно и быстро, запускаться на Windows через эмулятор или другое решение. Ищем специалиста с опытом разработки ботов для мобильных приложений и владением Android-автоматизацией.
Доработка iOS приложения: темная тема и новый дизайн по макету
Есть готовое опубликованное в апсторе приложение, написано на SwiftUI. Для приложения есть обновленный дизайн в Фигме (отличия от текущего дизайна небольшие) + темная тема. Нужно внедрить в приложение новый дизайн и темную тему.
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