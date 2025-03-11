Требуется разработка мобильного приложения на платформе Android для организации работы мастеров, которые будут выполнять заявки от клиентов. Основное внимание уделяется функциональности и удобству использования приложения.
Доработка мобильного приложения (IOS & ANDROID)
Задача:
Реализовать систему рейтинга и отзывов для пользователей.
Функции:
Возможность оставлять отзывы и ставить оценку (от 1 до 5 звезд).
Расчет среднего рейтинга пользователя.
Отображение отзывов на странице профиля.
Задача:
Добавить возможность оплаты через популярные платежные системы (например, Stripe, PayPal).
Функции:
Подключение SDK платежной системы.
Создание экрана для ввода платежных данных.
Обработка успешных и неудачных транзакций.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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