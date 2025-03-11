Доработка мобильного приложения (IOS & ANDROID)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен7 заявок40 просмотров

Задача:
Реализовать систему рейтинга и отзывов для пользователей.
Функции:

  • Возможность оставлять отзывы и ставить оценку (от 1 до 5 звезд).

  • Расчет среднего рейтинга пользователя.

  • Отображение отзывов на странице профиля.

Задача:
Добавить возможность оплаты через популярные платежные системы (например, Stripe, PayPal).
Функции:

  • Подключение SDK платежной системы.

  • Создание экрана для ввода платежных данных.

  • Обработка успешных и неудачных транзакций.

AndroidiOSИнтеграция платежных систем
2 месяца назад
guest_1741692983294
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

flutter_javiddev
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
16 часов назад
2 месяца назад
$100
4 дня
Escrow
Джавид — идеальный и высококвалифицированный исполнитель. Лучший специалист, с которым мне доводилось работать. Все задачи выполнялись быстро и на высочайшем уровне. Обязательно буду обращаться к нему снова!
Спасибо за оперативную обратную связь и своевременную оплату

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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flutter_javiddev
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