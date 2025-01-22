Доработка мобильного приложения на 1С 8

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Условно 3 этапа, но все в рамках одного задания
1. Разработка и компиляция МП (мобильное приложение) на основании рабочей текущей конфигурации мобильного приложения (предоставлю), функционал примерно на 90% готов. Список косметических доработок. 
2. Доработка ЦБ (центральной базы) для обмена с данными с МП
3. Запуск-обмен-доработка

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