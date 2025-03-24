Доработка приложения для торговых представителей.

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт11 заявок48 просмотров

Имеется приложение для торговых представителей. Есть исходный код приложения. Необходимо обсудить возможности и сроки реализации функций в приложении которые не были внедрены ранее или изменились на текущий момент.

AndroidОптимизация кодаРазработка APIРазработка мобильных приложений
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