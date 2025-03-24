Проект з кастомізації прошивки для X96 TV Stick. Завдання включає автозапуск AIScreen, налаштування режиму кіоска, віддалене керування та оптимізацію продуктивності. Необхідні навички: досвід роботи з Android, модифікація прошивок, налаштування мереж, програмування. Термін виконання - 1,5 - 2 місяці.
Доработка приложения для торговых представителей.
Имеется приложение для торговых представителей. Есть исходный код приложения. Необходимо обсудить возможности и сроки реализации функций в приложении которые не были внедрены ранее или изменились на текущий момент.
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