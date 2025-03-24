Доработка приложения для торговых представителей.

Требуется разработка нативных мобильных приложений для Android на Kotlin и iOS на Swift. Основные функции включают регистрацию, чат с AI, библиотеку книг, интеграцию подписок и платежей. Также необходима поддержка мультиязычности и кастомных AI-агентов. UI/UX должен соответствовать заданному дизайну и оптимизирован для удобства пользователей.