Требуется разработка мобильной игры на Unity в жанре FPS Horror Adventure, аналог MiSide. Необходимо собрать сцену, реализовать механики, включая смену дня/ночи и побег от NPC. Предоставлены 3D модели и ассеты для UI. Интеграция SDK не требуется.
Доработка приложения flutter
Требуется доработать приложение в flutter
В основном допилить уведомления
Остальное по мелочи, расскажу подробнее в лс
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