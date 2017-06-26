Доработка сайта на Wordpress

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок147 просмотров
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Нам необходимо доработать сайт на Wordpress`e - 

создать новые плагины  и новый дизайн. 

Основные требования - 

Знание существующих функций Wordpress 

Опыт создания "custom post types" 

Опыт работы с Front End and Backend of Wordpress based websites 

PHP, JQuery, CSS. 

WordPressДоработка сайта на WordPress
6 лет назад
guest_14964002748942
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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