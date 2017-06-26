Доработка сайта на Wordpress

Здравствуйте Люблю играть в эту игру https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Alienforcegames.ChessFusionFree&hl=ru но сменил планшет и теперь не знаю как перенести результаты данной игры на новый планшет. Подскажите пожалуйста как это реализовать, желательно без root прав заранее благодарю за помощь
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Нам необходимо доработать сайт на Wordpress`e -
создать новые плагины и новый дизайн.
Основные требования -
Знание существующих функций Wordpress
Опыт создания "custom post types"
Опыт работы с Front End and Backend of Wordpress based websites
PHP, JQuery, CSS.
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