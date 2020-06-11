Доработка сайта, разработка приложений.

$1443
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок484 просмотра

Приветствую, ищем компанию на обслуживание и переработку движка Powered by MediaVibe™️ CMS, создание для него приложений на площадках IOS и Android. А также возможно сотрудничество со знакомыми SEO компаниями.О нас:Мы канадская компания, занимающаяся образовательными видео проектами, розницей в США, экспорт, локальные школы в г. Сочи, Ванкувер (дополнительное образование).Хотели бы познакомиться с вашей компанией и обсудить аспекты сотрудничества по видео связи.

AndroidiOS
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