Доработка сайта, разработка приложений.

Приветствую, ищем компанию на обслуживание и переработку движка Powered by MediaVibe™️ CMS, создание для него приложений на площадках IOS и Android. А также возможно сотрудничество со знакомыми SEO компаниями.О нас:Мы канадская компания, занимающаяся образовательными видео проектами, розницей в США, экспорт, локальные школы в г. Сочи, Ванкувер (дополнительное образование).Хотели бы познакомиться с вашей компанией и обсудить аспекты сотрудничества по видео связи.